Видео: Елки на экспорт – как в Белоруссии разводят элитный лес

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В лесных хозяйствах Белоруссии знают, как выращивать красивые и качественные деревья, которые высоко ценят и за пределами страны.

Не удивительно, что семена белорусских сосен и елок востребованы и за границей. Литва, Латвия, Эстония, Польша – там у сосен может не быть белорусских корней, но вполне может оказаться белорусское происхождение.

Нынешние февральские морозы сослужили белорусским лесоводам добрую службу. Мороз не позволяет шишке раскрыться и все семена остаются внутри. И в итоге плановые задания все лесхозы в этом году не просто выполнили, а перевыполнили.

Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md
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В Стародорожском опытном лесхозе растят селекционные деревья. Здешним соснам почти четверть века.

Не каждая шишка подходит для сбора семян: она должна быть без смолы, без вредителей, без повреждений. Все шишки собирают вручную, а семена будущих деревьев высаживают в питомник и уже через год получают саженцы. Их покупают не только белорусские, но и зарубежные лесхозы.

Итак, шишки собраны, что дальше? Их отвозят на шишкосушилку в Горковское лесничество. А опытные образцы семян отправляют в "лесной роддом".

Заинтересовались? Что происходит с шишками дальше, узнайте из видео Sputnik Беларусь.

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