Выезд с фаер-шоу: болельщики проводили "Лацио" на матч с "Байерн"

Игра 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в Риме при пустых трибунах – продолжают действовать карантинные ограничения.

Фанаты "Лацио" решили: если не поприсутствуем, то хоть как следует напутствуем.

Они направились к воротам тренировочного поля команды в Формелло, размахивая флагами и фаерами. Недостатка в призывах "держать столичную марку" не было.

Но домашние расчеты и пожелания с действительностью разошлись.

Футболисты "Лацио" сумели забить только один мяч, да и тот при счете 0-4 в пользу гостей. Родные стены не помогли римлянам.

Встреча команды после матча на видео не попала.

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