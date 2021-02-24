Выезд с фаер-шоу: болельщики проводили "Лацио" на матч с "Байерн"

Фанаты "Лацио" решили: если не поприсутствуем, то хоть как следует напутствуем.
Они направились к воротам тренировочного поля команды в Формелло, размахивая флагами и фаерами. Недостатка в призывах "держать столичную марку" не было.
Но домашние расчеты и пожелания с действительностью разошлись.
Футболисты "Лацио" сумели забить только один мяч, да и тот при счете 0-4 в пользу гостей. Родные стены не помогли римлянам.
Встреча команды после матча на видео не попала.
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