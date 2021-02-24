16:08 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Акции протеста против изоляции в Эйндховене

Получить короткую ссылку
67 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33756888.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210224/33756937/aktsii-protesta-protiv-izolyatsii-v-eyndhovene.html

Марш недовольных вылился в столкновения с полицией и массовые беспорядки в одном из крупнейших городов Нидерландов.

Все это повергло Эйндховен в хаос.

На кадрах видно, как протестующие бросали фаеры и камни в офицеров и полицейские фургоны.

Забастовка транспортников в Кишиневе/
© Sputnik / Rodion Proca
Фото: В Кишиневе проходит протест транспортников

Конная полиция вынуждена была ретироваться.

Участники акции разворотили тротуарную плитку, подожгли автомобили, разбили витрины магазинов.

В демонстрации приняли участие члены группы действий "Нидерланды в сопротивлении" и антиисламского движения "Пегида".

По данным полиции, в ходе акции были задержаны несколько десятков человек.

Другие подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Мы голодаем, а вы над нами издеваетесь": в Окнице работники разругались с главой ЖДМ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Акции протеста против изоляции в Эйндховене.
Акции протеста против изоляции в Эйндховене
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться