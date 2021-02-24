Акции протеста против изоляции в Эйндховене.

Все это повергло Эйндховен в хаос.
На кадрах видно, как протестующие бросали фаеры и камни в офицеров и полицейские фургоны.
Конная полиция вынуждена была ретироваться.
Участники акции разворотили тротуарную плитку, подожгли автомобили, разбили витрины магазинов.
В демонстрации приняли участие члены группы действий "Нидерланды в сопротивлении" и антиисламского движения "Пегида".
По данным полиции, в ходе акции были задержаны несколько десятков человек.
Другие подробности - в нашем видео.
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