Акции протеста против изоляции в Эйндховене.

Марш недовольных вылился в столкновения с полицией и массовые беспорядки в одном из крупнейших городов Нидерландов.

Все это повергло Эйндховен в хаос.

На кадрах видно, как протестующие бросали фаеры и камни в офицеров и полицейские фургоны.

Конная полиция вынуждена была ретироваться.

Участники акции разворотили тротуарную плитку, подожгли автомобили, разбили витрины магазинов.

В демонстрации приняли участие члены группы действий "Нидерланды в сопротивлении" и антиисламского движения "Пегида".

По данным полиции, в ходе акции были задержаны несколько десятков человек.

Другие подробности - в нашем видео.

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