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Протест железнодорожников в Окнице – каковы требования митингующих

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Sputnik Молдова
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О том, что сотрудники Окницкого железнодорожного узла намерены вновь протестовать, ранее в комментарии Sputnik Молдова заявил председатель профсоюзного комитета Окницкого железнодорожного узла Дмитрий Фисюк.

Люди вынуждены выйти на протест, так как с ноября прошлого года не получают зарплату.

Железнодородные пути, Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ранее, 22 февраля, сотрудники Окницкого узла провели аналогичную акцию с требованием погашения долгов по зарплате. Железнодорожники объявили о забастовке. Глава госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) Адриан Ончану в телефонном разговоре заявил, что попросил протестующих вернуться к работе, и пообещал, что деньги будут частично выплачены до конца текущей недели.

С тех пор, по словам Фисюка, долги по заработной плате выплачены лишь одному железнодорожному отделению Окницы и то только за ноябрь.

Сотрудники Окницкого железнодорожного узла вместе с профсоюзами и рабочими других железнодорожных станций предупредили, что готовятся к масштабному протесту в Кишиневе, если им не выплатят задолженности по зарплате.

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