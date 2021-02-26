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Видео: Протест оппозиции - тысячи людей в центре Тбилиси

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210226/33789303/video-protest-oppozitsii-tysyachi-lyudey-v-tsentre-tbilisi.html

В центре Тбилиси проходит масштабное шествие - акция протеста представителей оппозиции, неправительственных организаций и гражданских активистов.

Люди опротестовывают арест лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и требуют досрочных выборов.

Тысячи протестующих в пятницу прошли шествием по центру Тбилиси, а после устроили акцию протеста у здания парламента, на которой лидеры оппозиции объявили о своих планах на ближайшие две недели, отмечает Sputnik Грузия.

В дальнейшем они намерены пикетировать парламент, правительственную канцелярию, провести акции у зданий МВД Грузии и Тбилисского городского суда, которые завершатся новой масштабной акцией протеста.

Рядом с парламентом уже устанавливают палатки, в которых часть протестующих планирует провести ночь.

Что происходит в грузинской столице - в нашем видео.

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