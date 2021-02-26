Видео: Железнодорожники Окницы будут продолжать протесты, пока не получат зарплату

Сотрудники железнодорожного узла Окница 26 февраля снова вышли на акцию протеста. Рабочие требуют, чтобы руководство "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) погасило долги по зарплате, которые накапливаются с ноября.

В сложившейся ситуации железнодорожники обвиняют коррумпированных руководителей. По словам выступавших на митинге, с 2010 года на предприятии продолжаются масштабные махинации, что принесло ЖДМ огромные убытки и спровоцировало невыплату зарплат.

Председатель профсоюзного комитета Окницкого узла Дмитрий Фисюк сообщил, что директор ЖДМ собирался приехать на митинг и объяснить рабочим, каково положение дел на настоящий момент. По словам профсоюзного лидера, ранее руководство ЖДМ обещало начать выплату задолженностей до конца текущей недели.

Также железнодорожники сообщили, что судебные иски, которые они инициировали несколько лет назад, не принесли никаких результатов.

Рабочие Окницкого узла заявили, что присоединятся к протесту железнодорожников Унгенского узла, которые намерены прекратить работу, если до 10 марта им не выплатят все долги в целом.

Что говорит руководство ЖДМ

Ранее, 22 февраля, сотрудники Окницкого узла провели аналогичную акцию с требованием погашения долгов по зарплате. Железнодорожники объявили о забастовке. Глава госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) Адриан Ончану в телефонном разговоре заявил, что попросил протестующих вернуться к работе, и пообещал, что деньги будут частично выплачены до конца текущей недели.

С тех пор, по словам Фисюка, долги по заработной плате выплачены лишь одному железнодорожному отделению Окницы, и то только за ноябрь.

Сотрудники Окницкого железнодорожного узла вместе с профсоюзами и рабочими других железнодорожных станций предупредили, что готовятся к масштабному протесту в Кишиневе, если им не выплатят задолженности по зарплате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova