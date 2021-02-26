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Видео: как заявление Пашиняна об "Искандерах" раскололо Армению

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© Ruptly / Sputnik
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Sputnik Молдова
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Оппозиция Армении не сдается и продолжает настаивать на отставке премьера страны Никола Пашиняна, акции протеста в армянской столице не утихают.

Второй день подряд на площади Свободы в Ереване стоят палатки: протестующие ночевали прямо перед зданием парламента, здесь же они готовят себе еду, подчеркивая этим, что уходить с площади не собираются.

Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
© Sputnik
Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
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Волна недовольства политикой действующей власти достигла пика после заявления Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял слова премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. 

Как слова об оперативно-тактических комплексах раскололи армянское общество на два лагеря?

И применялись ли "Искандеры" в Нагорном Карабахе на самом деле? Узнайте из видео Sputnik.

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