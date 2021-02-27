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Видеоказус с Джо Байденом: президент США повторил "трюк" Меркель

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (225)
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Смотрите на видео, что сделал президент США после своей речи на пресс-конференции, посвященной вакцинации против COVID-19.

Президент США забыл надеть защитную маску. Лишь спустя какое-то время Джо Байден вспомнил об этом и вернулся к трибуне.

Это уже не первый случай, когда известные политики забывают о медицинской маске. Ранее в такую же ситуацию попала канцлер Германии Ангела Меркель после одного из своих выступлений в бундестаге. Уже сев на свое место в зале пленарных заседаний, она поняла, что находится без маски, которая осталась лежать на трибуне.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (225)

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