Видеоказус с Джо Байденом: президент США повторил "трюк" Меркель

Президент США забыл надеть защитную маску. Лишь спустя какое-то время Джо Байден вспомнил об этом и вернулся к трибуне.
Это уже не первый случай, когда известные политики забывают о медицинской маске. Ранее в такую же ситуацию попала канцлер Германии Ангела Меркель после одного из своих выступлений в бундестаге. Уже сев на свое место в зале пленарных заседаний, она поняла, что находится без маски, которая осталась лежать на трибуне.
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