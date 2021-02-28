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Розовый фламинго: птицы неожиданно прилетели на зимнее озеро

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210228/33799465/rozovyy-flamingo-ptitsy-neozhidanno-prileteli-na-zimnee-ozero.html

Фламинго неожиданно прилетели на озеро Караколь в Казахстане под конец зимы. Смотрите видео, снятое местным жителем в Мангистауской области.

Примечательно, что птицы обосновались в начале озера близ водосброса атомного энергокомбината, где вода самая теплая. Обычно фламинго появляются в этой местности в начале весны, но в этот раз, несмотря на сложные погодные условия, птицы прилетели раньше.

Кроме розовых фламинго на озере можно заметить лебедей, собравшихся на льду у воды.

Согласно наблюдениям орнитологов, за год на водоеме останавливается около 90 видов птиц, чтобы отдохнуть от перелета или переждать зиму.

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