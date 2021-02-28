Итоги недели в Молдове: основные события и заявления в одном видео

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления. Конституционный суд признал неконституционным указ президента республики Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьера. Как на это решение инстанции отреагировала глава государства? В ряде районов страны прошли протесты. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ужесточила меры по предотвращению распространения COVID-19. Все это и многое другое – в одном видео.

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