Видео: сначала суды, потом перемены – эксперт о будущем политики в Молдове

Только когда начнутся суды по делу расхищения миллиарда из бюджета, а основной фигурант этого дела не будет "сидеть в парламенте", в Молдове возможны реальные перемены.

Президент Молдовы настаивает на проведении досрочных выборов в Молдове.

По ее мнению, только это приведет к изменениям в политическом классе страны.

Публицист и политолог Армен Гаспарян рассуждает о том, могут ли действительно помочь досрочные выборы изменить молдавский политический класс.

Ответ на эти и другие вопросы - в нашем видео.

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