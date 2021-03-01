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Видео: сначала суды, потом перемены – эксперт о будущем политики в Молдове

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Только когда начнутся суды по делу расхищения миллиарда из бюджета, а основной фигурант этого дела не будет "сидеть в парламенте", в Молдове возможны реальные перемены.

Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
© Sputnik
Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Президент Молдовы настаивает на проведении досрочных выборов в Молдове.

По ее мнению, только это приведет к изменениям в политическом классе страны.
Публицист и политолог Армен Гаспарян рассуждает о том, могут ли действительно помочь досрочные выборы изменить молдавский политический класс.

Ответ на эти и другие вопросы - в нашем видео.

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