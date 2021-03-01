Все, что нужно знать об "Искандерах"

Премьер Армении пожаловался на низкую эффективность российских "Искандеров". По его словам, ракеты "взрываются лишь на 10%".
В армянском Генштабе это вызвало смех, а в Минобороны РФ заявили, что Пашиняна могли ввести в заблуждение.
Впрочем, глава армянского правительства сам это подтвердил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.
Подробно и наглядно показываем, почему "Искандер" – безальтернативно лучшее вооружение в своем классе.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>