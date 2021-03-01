Крупный пожар в Кишиневе: четыре расчета боролись с огнем у завода "Топаз"

После появления первых сведений о ЧП пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу заявила корреспонденту Sputnik, что на место происшествия направили четыре пожарных расчета.
Охваченный пламенем объект находится позади завода "Топаз".
В короткие сроки очаг возгорания был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.
Специалисты работают над устранением последствий ЧП.
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