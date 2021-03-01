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COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (14)
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Sputnik Молдова
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Статистика позволяет сделать оптимистический вывод: на постсоветском пространстве распространение инфекции идет на убыль.

Коронавирус отступает, и это отступление уже стабильно, заявили в Роспотребнадзоре.

Дезинфекция Киевского вокзала.
© Sputnik / Anton Denisov
Совместный проект Роспотребнадзора и ВОЗ: центр готовности к пандемиям

К успеху в борьбе с COVID-19 приводят и тестирование, и социальная дистанция, и вакцинация.

Можно ли добиться коллективного иммунитета без прививок? Когда зарегистрируют легкую версию российского препарата "Спутник V"?

И уйдет ли COVID-19 из нашей жизни навсегда?

Подробности – в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (14)

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