COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений.

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Статистика позволяет сделать оптимистический вывод: на постсоветском пространстве распространение инфекции идет на убыль.
Коронавирус отступает, и это отступление уже стабильно, заявили в Роспотребнадзоре.
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Sputnik / Anton Denisov
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