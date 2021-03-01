COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений.

Статистика позволяет сделать оптимистический вывод: на постсоветском пространстве распространение инфекции идет на убыль.

Коронавирус отступает, и это отступление уже стабильно, заявили в Роспотребнадзоре.

К успеху в борьбе с COVID-19 приводят и тестирование, и социальная дистанция, и вакцинация.

Можно ли добиться коллективного иммунитета без прививок? Когда зарегистрируют легкую версию российского препарата "Спутник V"?

И уйдет ли COVID-19 из нашей жизни навсегда?

Подробности – в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova