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Вакцинация от COVID-19 стартовала в Молдове: кто получил прививку первым

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (17)
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Первые в Молдове прививки против коронавируса будут сделаны в Республиканской клинической больнице и Институте скорой помощи. Смотрите в прямом эфире, как начнется вакцинация от COVID-19 в республике.

Иммунизация стартует с работников системы здравоохранения: медиков отделений реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также отделений больниц с профилем COVID-19.

© Sputnik / Magda Gibelli
Минздрав сообщил подробности первого этапа вакцинации в Молдове

Региональные центры вакцинации на этом этапе получат половину от имеющегося в наличии количества вакцин. Оставшиеся будут использованы для второго этапа вакцинации. 

Сертификат о вакцинации анти-COVID-19: привилегии его обладателей>>>

Ранее в Кишинев доставили 21 600 доз вакцины AstraZeneca в качестве помощи от правительства Румынии, это первая часть из обещанных 200 тысяч. Кроме того, от международной платформы COVAX ожидается поступление 24 570 доз Pfizer/BioNTech и 156 тысяч доз AstraZeneca. 

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы также подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (17)


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