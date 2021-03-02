Вакцинация от COVID-19 стартовала в Молдове: кто получил прививку первым

Первые в Молдове прививки против коронавируса будут сделаны в Республиканской клинической больнице и Институте скорой помощи. Смотрите в прямом эфире, как начнется вакцинация от COVID-19 в республике.

Иммунизация стартует с работников системы здравоохранения: медиков отделений реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также отделений больниц с профилем COVID-19.

Региональные центры вакцинации на этом этапе получат половину от имеющегося в наличии количества вакцин. Оставшиеся будут использованы для второго этапа вакцинации.

Сертификат о вакцинации анти-COVID-19: привилегии его обладателей>>>

Ранее в Кишинев доставили 21 600 доз вакцины AstraZeneca в качестве помощи от правительства Румынии, это первая часть из обещанных 200 тысяч. Кроме того, от международной платформы COVAX ожидается поступление 24 570 доз Pfizer/BioNTech и 156 тысяч доз AstraZeneca.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы также подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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