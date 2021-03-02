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Вакцинация врачей в Институте скорой помощи в Кишиневе

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210302/33830214/vaktsinatsiya-vrachey-v-Institute-skoroy-pomoschi-v-chisinau.html

В Молдове во вторник стартовала кампания по вакцинации от коронавируса нового типа, первыми прививки получают медики.

Иммунизация стартовала с работников системы здравоохранения: медиков отделений реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также отделений больниц с профилем COVID-19.

© Sputnik / Magda Gibelli
Минздрав сообщил подробности первого этапа вакцинации в Молдове

Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Это заведующий отделением интенсивной терапии РКБ Александру Ботизату.

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Ранее в Кишинев доставили 21 600 доз вакцины AstraZeneca в качестве помощи от правительства Румынии, это первая часть из обещанных 200 тысяч. Кроме того, от международной платформы COVAX ожидается поступление 24 570 доз Pfizer/BioNTech и 156 тысяч доз AstraZeneca. 

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы также подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

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