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Видео: В Молдове началась вакцинация от COVID-19 – что надо знать о прививках

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (21)
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Sputnik Молдова
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Смотрите в видеоролике Sputnik Молдова, как в республике начался процесс вакцинации от коронавируса и кому первому в стране сделали прививку от COVID-19.

В Молдове официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы – заведующий отделения интенсивной терапии Александр Ботизату.

Зинаида Гречаная.
© Sputnik
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Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

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На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Первый человек в Молдове, которому сделали прививку от COVID-19
© Photo : Facebook / Maia Sandu
В Молдове сделали первую прививку от COVID-19

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (21)

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