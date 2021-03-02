"За" и "против" Пашиняна: вид с дрона на манифестации в Ереване

Политический кризис в Армении не теряет своего накала, его ареной стали как улицы, так и властные кабинеты.

Накануне в столице стран состоялись митинги сторонников и противников премьер-министра.

В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике.

Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.

Президент Армении Армен Саркисян обсудил во вторник с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, пути выхода из внутриполитического кризиса в стране, вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и возможными конституционными изменениями.

Ранее Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, и он согласился.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Меду сторонниками и противниками Пашиняна произошли стычки.

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