"За" и "против" Пашиняна: вид с дрона на манифестации в Ереване

Накануне в столице стран состоялись митинги сторонников и противников премьер-министра.
В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике.
Президент Армении Армен Саркисян обсудил во вторник с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, пути выхода из внутриполитического кризиса в стране, вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и возможными конституционными изменениями.
Ранее Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, и он согласился.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Меду сторонниками и противниками Пашиняна произошли стычки.
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