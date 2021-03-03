Видео: Айсберг размером с Гонконг откололся от Антарктиды

Площадь айсберга – порядка 1270 квадратных километров. С самолета удалось заснять разрыв поверхности ледника.

В Антарктической службе Великобритании сообщили, что трещина прошла примерно в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей", сам объект не пострадал.

Первые трещины на айсберге появились еще 10 лет назад, и с тех пор его откол от шельфового ледника стал неизбежным. Площадь громадины сопоставима с территорией Санкт-Петербурга, вдвое меньше размеров Москвы, но почти в 4 раза больше Минска.

Айсберг представляет опасность для судов, поэтому за ним будет вестись наблюдение.

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