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Видео: Айсберг размером с Гонконг откололся от Антарктиды

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Sputnik Молдова
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Глыба внушительных размеров откололась от шельфового ледника Бранта, толщина которого достигает 150 метров.

Площадь айсберга – порядка 1270 квадратных километров. С самолета удалось заснять разрыв поверхности ледника.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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В Антарктической службе Великобритании сообщили, что трещина прошла примерно в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей", сам объект не пострадал.

Первые трещины на айсберге появились еще 10 лет назад, и с тех пор его откол от шельфового ледника стал неизбежным. Площадь громадины сопоставима с территорией Санкт-Петербурга, вдвое меньше размеров Москвы, но почти в 4 раза больше Минска.

Айсберг представляет опасность для судов, поэтому за ним будет вестись наблюдение.

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