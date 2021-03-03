Видео: мими-миграция – из России в Молдову на ПМЖ

Смотрите в видео Sputnik Молдова, как выглядят животные, которых доставили в Кишинев из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.

Зоопарк в столице республики пополнился 31 питомцем. Речь идет о лемурах, каракалах, сервалах, куницах, горных козлах, волках и обезьянах. Четыре из семи видов животных впервые попали в Молдову. Всех их привезли из зоопарков российских городов – Новосибирска и Хабаровска.

Хотя "новоселов" еще не представили широкой публике, корреспондентам Sputnik Молдова удалось пробраться в вольеры к некоторым животным и запечатлеть их на видео.

Изначально живность, которая прибыла издалека, очутилась в двухнедельном карантине, чтобы не подвергать ее опасности. После этого публике новые приобретения еще не представили, потому что температура воздуха не позволяют животным зоопарка выходить из вольеров на улицу.

Обезьяны саймири, каракалы, сервалы и лемуры – животные, которые впервые оказались в Молдове. Их приобретение стало возможным благодаря тому, что Кишиневский зоопарк входит в Евроазиатскую ассоциацию зоопарков, благодаря чему Молдове обмениваться животными с другими государствами или покупать их по доступной цене.

Рацион каждого вида животных отличается в зависимости от местности, откуда они родом. При этом дневное меню питомцев в холодный период года намного калорийнее, чем летом, потому что таким образом они становятся более устойчивыми к климату Молдовы.

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