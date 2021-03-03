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Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?

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© Video : Ruptly / Sputnik / РИА Новости (Архив)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210303/33853919/lukashenko-poprosil-u-putina-dopolnitelnye-istrebiteli-zachem-emu-su-30sm.html

Свое обращение к российскому коллеге президент Белоруссии объяснил так: "А то в НАТО совсем "обнаглели".

Самолеты альянса регулярно устраивают провокации у границ Союзного государства, российские "сушки" помогут защитить безопасность, уверен Лукашенко.

Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть – так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить <…> Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал президент Белоруссии.

О том, как в НАТО забыли об обязательствах по нерасширению на Восток, - смотри в нашем видео.

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