Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?

Свое обращение к российскому коллеге президент Белоруссии объяснил так: "А то в НАТО совсем "обнаглели".

Самолеты альянса регулярно устраивают провокации у границ Союзного государства, российские "сушки" помогут защитить безопасность, уверен Лукашенко.

Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть – так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить <…> Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал президент Белоруссии.

О том, как в НАТО забыли об обязательствах по нерасширению на Восток, - смотри в нашем видео.

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