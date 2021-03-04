В центре Кишинева протестуют железнодорожники

Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, теперь громко заявляют о своих проблемах в центре столицы.

4 марта железнодорожники проводят сразу несколько протестных акций в Кишиневе – у Управления ГП "Железная дорога Молдовы", у президентского дворца и у парламента. Свое участие уже подтвердили работники бельцкого, бендерского, бессарабского, окницкого, унгенского и кишиневского железнодорожных узлов.

"Мы приглашали руководство дороги на наш митинг протеста, недавно прошедший в Окнице, – говорит глава окницкого профсоюза железнодорожников Дмитрий Фесюк. – Однако никто к нам так и не приехал. Чтобы быть, наконец, услышанными, мы приехали в Кишинев".

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