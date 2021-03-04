Видео: "Приеду" – Путин пошутил про "еще один дворец"

Глава государства с юмором отреагировал на слова одной из участниц встречи с активистами общероссийского движения взаимопомощи "Мы вместе".

В ходе разговора девушка пригласила президента России посетить открытие нового реабилитационно-досугового центра под Стрельной.

"Ну отлично. Выглядит, как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте", – ответил президент.

Ранее команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент якобы построил особняк за 100 миллиардов рублей. Дворец находится на Черноморском побережье, недалеко от Геленджика.

Путин в свою очередь заявлял, что ничего из указанного в фильме не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

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