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Прибытие в Молдову партии антиковид-вакцины от платформы COVAX

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (48)
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Sputnik Молдова
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Это уже второе поступление иммунного препарата AstraZeneca в республику, но источники поставки были разными.

Партию в 14 400 доз препарата республике выделили через платформу COVAX.

В официальной церемония передачи вакцины объявлено участие президента Молдовы Майя Санду, представителей разных дипломатических миссий, а также специалистов представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Молдове, ЮНИСЕФ, ООН и руководство молдавского Министерства здравоохранения. 

"Молдова среди первых стран, которые получают вакцины через данную платформу", – заявили ранее в Минздраве. 

Шприц на фоне логотипа Pfizer
© Sputnik / Владимир Трефилов
Санду обозначила сроки поступления в Молдову первых доз вакцины Pfizer
Ранее сообщалось, что всего от международной платформы COVAX ожидается поступление 156 тысяч доз AstraZeneca и 24 570 доз Pfizer/BioNTech.

На прошлой неделе в Кишинев доставили 21 600 доз вакцины AstraZeneca в качестве помощи от правительства Румынии, это первая часть из обещанных 200 тысяч.  

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы также подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (48)

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