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Видео: Европу накрывает третьей волной – коронавирус не отступает

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)
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Ruptly / instagram.com/vkikilias / lv.wikipedia.org / New Media Department of Nowon-Gu District Office, Seoul
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Sputnik Молдова
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Почти всюду снова вводят ограничения: по всем признакам, COVID-19 вернулся, еще более опасный, чем прежде.

Греческий министр здравоохранения назвал "красные" зоны страны по COVID-19 "бордовыми", а его коллега из Латвии призвал "включать тревожную кнопку", поскольку в Европу проник "британский штамм" коронавируса.

Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Впустят ли в Европу "с политически неправильной вакциной"

Похожая ситуация и в других странах, экстренные ограничительные меры вводят Германия, Швеция, Франция.

Свою лепту в ухудшение ситуации вносят и некоторые одобренные к применению в ЕС вакцины: масса побочных эффектов вызывает у людей недоверие к прививкам.

Почему европейские вакцины не спасают?

Как AstraZeneca нарушила работу испанских школ и пожарных служб?

И почему российские препараты не дают таких сбоев?

Ответы на эти вопросы найдете в видео от Sputnik.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (52)

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