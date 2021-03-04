Видео: Европу накрывает третьей волной – коронавирус не отступает

Греческий министр здравоохранения назвал "красные" зоны страны по COVID-19 "бордовыми", а его коллега из Латвии призвал "включать тревожную кнопку", поскольку в Европу проник "британский штамм" коронавируса.
Похожая ситуация и в других странах, экстренные ограничительные меры вводят Германия, Швеция, Франция.
Свою лепту в ухудшение ситуации вносят и некоторые одобренные к применению в ЕС вакцины: масса побочных эффектов вызывает у людей недоверие к прививкам.
Почему европейские вакцины не спасают?
Как AstraZeneca нарушила работу испанских школ и пожарных служб?
И почему российские препараты не дают таких сбоев?
Ответы на эти вопросы найдете в видео от Sputnik.
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