21:14 05 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Видео: Проба штурвала: Ту-22М3 осваивают будущие асы

Получить короткую ссылку
0 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/04/33865411.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210305/33865821/video-olety-molodykh-letchikov-dalney-aviatsii-na-tu-22M3-v-murmanskoy-oblasti.html

Молодые летчики и штурманы в Мурманской области приобретают практику пилотирования самолетами-бомбардировщиками дальней авиации.

Суровые условия севера, дисциплина и волнение: экипажи военных летчиков выполняют бомбометание впервые. До этого упражнение отрабатывалось только на тренажере.

Ответ на учения НАТО: экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море.
© Ruptly
Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 за характерную форму носа летчики прозвали "шило". А в Североатлантическом альянсе эту машину назвали Backfire, что можно перевести как "ответный огонь" или "неприятные последствия".

Действительно, "шило" противнику таковые гарантирует: самолет может вывести из строя три больших военных корабля сразу. 

Высший пилотаж: летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе>>>

Взлеты и посадки, полеты по маршруту и взаимодействие с руководством полетами – все это в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Переброска Ту-22М3 в Крым: ответ на американскую ПРО в Румынии
Российские бомбардировщики Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Сирии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Европу накрывает третья волна коронавируса
Видео: Европу накрывает третьей волной – коронавирус не отступает
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться