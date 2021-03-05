Видео: Проба штурвала: Ту-22М3 осваивают будущие асы

Молодые летчики и штурманы в Мурманской области приобретают практику пилотирования самолетами-бомбардировщиками дальней авиации.

Суровые условия севера, дисциплина и волнение: экипажи военных летчиков выполняют бомбометание впервые. До этого упражнение отрабатывалось только на тренажере.

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 за характерную форму носа летчики прозвали "шило". А в Североатлантическом альянсе эту машину назвали Backfire, что можно перевести как "ответный огонь" или "неприятные последствия".

Действительно, "шило" противнику таковые гарантирует: самолет может вывести из строя три больших военных корабля сразу.

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Взлеты и посадки, полеты по маршруту и взаимодействие с руководством полетами – все это в нашем видео.

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