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На центральной площади Кишинева протестуют представители малого бизнеса

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210305/33872056/Na-tsentralnoy-ploschadi-Kishineva-protestuet-malyy-biznes.html

Малые предприниматели, которые работают в помещениях торговых центров, вышли на протестную акцию в центре молдавской столицы.

Недовольство протестующих вызвало недавнее решение Национальной комиссии общественного здоровья, которым запрещается работа торговых центров в уик-енд. Организаторы мероприятия заявили, что на главную площадь Кишинева могут выйти несколько десятков человек. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.  

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