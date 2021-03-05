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Родители кишиневских школьников провели акцию протеста

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210305/33877383/roditeli-kishinevskikh-shkolnikov-vyshli-na-aktsiyu-protesta.html

Родители, недовольные возвращением к онлайн-обучению, протестуют перед зданием парламента, настаивая на том, что дети должны получать знания, присутствуя в классах.

Причиной недовольства протестующих стало решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья перевести учащихся на дистанционное обучение.

Школа
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ранее свыше семи тысяч родителей подписали онлайн-петицию, в которой выразили недовольство решением Национальной комиссии о переводе учащихся на дистанционку, и попросили срочно отменить это постановление. По мнению подписантов, власти не предприняли необходимых шагов для обеспечения условий качественного онлайн-образования.

Перевод школьников на удаленную систему обучения был введен на республиканском уровне Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в числе мер особого режима работы. Среди новых мер – запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.

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