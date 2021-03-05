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Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве

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В Москве состоялась презентация песни Натальи Гордиенко Sugar ("Сахар"). С этой композицией артистка будет бороться за победу на Евровидении–2021.

Продюсером молдавской певицы стал король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
© Sputnik / Алексей Майшев
Гордиенко представила Sugar в окружении звездных гостей
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На презентацию пришли российские селебрити, среди них: Тимати, Аркадий Укупник, Согдиана, Лолита Милявская, Анна Плетнёва, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Егор Крид.

Сама Гордиенко передала привет всем своим поклонникам в Молове и по всему миру и пообещала, что сделает все возможное, чтобы выступить на самом высоком уровне в европейском песенном конкурсе.

Готовила певицу к конкурсу большая интернациональная команда.

Композитор из Греции – Димитрис Контопулос, поэт – Михаил Гуцериев из России, режиссер клипа – Катя Царик из Украины.

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