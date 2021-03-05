Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве

В Москве состоялась презентация песни Натальи Гордиенко Sugar ("Сахар"). С этой композицией артистка будет бороться за победу на Евровидении–2021.

Продюсером молдавской певицы стал король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

На презентацию пришли российские селебрити, среди них: Тимати, Аркадий Укупник, Согдиана, Лолита Милявская, Анна Плетнёва, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Егор Крид.

Сама Гордиенко передала привет всем своим поклонникам в Молове и по всему миру и пообещала, что сделает все возможное, чтобы выступить на самом высоком уровне в европейском песенном конкурсе.

Готовила певицу к конкурсу большая интернациональная команда.

Композитор из Греции – Димитрис Контопулос, поэт – Михаил Гуцериев из России, режиссер клипа – Катя Царик из Украины.

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