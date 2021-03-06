Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?

Третья попытка - и снова неудача.
Starship SN10 на этот раз, в отличие от двух предыдущих, благополучно опустился с набранной десятикилометровой высоты на стартовую площадку.
Все бы хорошо, но уже на земле произошла утечка топлива, и через 10 минут раздался взрыв.
Илон Маск тем не менее совершенно не расстроился и считает, что шаг веред сделан.
Он готов и дальше вкладывать идеи и деньги в этот проект, не оставляя своих планов о достаточно скорой экспедиции на Красную планету.
По его мнению, полеты корабля Starship, способного взять на борт до ста человек, станут обычным явлением.
Американский предприниматель уверен, что уже к 2026 году его ракета доставит на Марс первую группу исследователей.
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