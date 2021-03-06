Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?

Прототип челнока для межпланетной одиссеи уже научился вертикально садиться, но все еще взрывается.

Третья попытка - и снова неудача.

Starship SN10 на этот раз, в отличие от двух предыдущих, благополучно опустился с набранной десятикилометровой высоты на стартовую площадку.

Все бы хорошо, но уже на земле произошла утечка топлива, и через 10 минут раздался взрыв.

Илон Маск тем не менее совершенно не расстроился и считает, что шаг веред сделан.

Он готов и дальше вкладывать идеи и деньги в этот проект, не оставляя своих планов о достаточно скорой экспедиции на Красную планету.

По его мнению, полеты корабля Starship, способного взять на борт до ста человек, станут обычным явлением.

Американский предприниматель уверен, что уже к 2026 году его ракета доставит на Марс первую группу исследователей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova