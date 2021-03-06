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Полетов на Марс не будет: Маск готов сдаться?

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© Video : SpaceX / NASA TV / Labpadre / twitter.com/elonmusk
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/06/33891650.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210306/33891728/poletov-na-mars-ne-budet-musk-gotov-sdatsya.html

Прототип челнока для межпланетной одиссеи уже научился вертикально садиться, но все еще взрывается.

Третья попытка - и снова неудача.

Starship SN10 на этот раз, в отличие от двух предыдущих, благополучно опустился с набранной десятикилометровой высоты на стартовую площадку.

Илон Маск
© AFP 2020 / ERIC PIERMONT
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Все бы хорошо, но уже на земле произошла утечка топлива, и через 10 минут раздался взрыв.

Илон Маск тем не менее совершенно не расстроился и считает, что шаг веред сделан.

Он готов и дальше вкладывать идеи и деньги в этот проект, не оставляя своих планов о достаточно скорой экспедиции на Красную планету. 

По его мнению, полеты корабля Starship, способного взять на борт до ста человек, станут обычным явлением.

Американский предприниматель уверен, что уже к 2026 году его ракета доставит на Марс первую группу исследователей.

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