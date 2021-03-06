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"Макияж под камуфляж" и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта

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© Video : Министерство обороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210306/33896861/makiyazh-pod-kamuflyazh-i-orkestr-pod-oknami-kak-zhenschin-pozdravlyayut-s-8-marta.html

Женщинам из стран СНГ поздравляют с наступающим 8 Марта. Им не только дарят цветы, но и дают возможность блеснуть в ходе разного рода конкурсов.

Причем даже там, где прекрасный пол не назовешь слабым.

Посольство Российской Федерации.
© Sputnik / Osmatesco
Посольство России поздравляет женщин Молдовы с 8 Марта

В российском Переславле-Залесском для девушек-военнослужащих придумали соревнования "Макияж под камуфляж". С двумя отборочными этапами и "большим финалом".

Связистки ракетных войск включились в конкурс с превеликим удовольствием.

Как накраситься так, чтобы выглядеть звездой с автоматом Калашникова в руках? И как участницы Великой Отечественной войны осыпали военных музыкантов воздушными поцелуями?

Подробности - в нашем видео.

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