"Макияж под камуфляж" и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта

Причем даже там, где прекрасный пол не назовешь слабым.
В российском Переславле-Залесском для девушек-военнослужащих придумали соревнования "Макияж под камуфляж". С двумя отборочными этапами и "большим финалом".
Связистки ракетных войск включились в конкурс с превеликим удовольствием.
Как накраситься так, чтобы выглядеть звездой с автоматом Калашникова в руках? И как участницы Великой Отечественной войны осыпали военных музыкантов воздушными поцелуями?
Подробности - в нашем видео.
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