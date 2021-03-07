Спасение кита: трехметровому жителю моря помогли вернуться в открытые воды

Операция была бы гораздо более сложной, если бы речь шла о взрослой особи. Но в беде оказался "малыш".

Эпизод произошел в зоне пляжа Баваро в доминиканском районе Пунта-Кана. Информация об обессилевшем и застрявшем на мелководье представителе вида "короткоплавниковая гринда" поступила в Национальный аквариум.

Несмотря на принадлежность к семейству дельфиновых, своим поведением эти животные больше напоминают крупных китов.

На кадрах группа людей пытается помочь млекопитающему преодолеть коралловый риф, выплыть за буйки и вернуться в открытое море.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что животное было обезвожено. У него взяли образцы крови, вкололи ему лекарственные препараты и покормили через зонд.

На хвост дельфину (если угодно – киту) спасатели прикрепили метку, чтобы контролировать его дальнейшую судьбу.

Затем пришедшего в себя "пациента" погрузили в специальную сетку и доставили за пределы рифа в естественную среду обитания.

Операция проходила при участии ветеринаров Национального аквариума, представителей Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов и лиц, осуществляющих уход за жителями моря.

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