21:28 07 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Моя вторая мама: зоотехник выхаживает обезьянку Чипу

Получить короткую ссылку
89 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/07/33904629.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210307/33904691/moya-vtoraya-mama-zootekhnik-vykhazhivaet-obezyanku-chipu.html

Любопытная кроха совсем как человеческое дитя: сосет соску, ест из бутылочки по часам и проказничает.

Оставленного родителями детеныша капуцина Чиполлино воспитывает заместитель директора по зооветчасти парка живой природы "ДоДо" в Новороссийске Наталья Белугина.

Как рассказала в четверг Наталья, рожденную в неволе Чипу - так сокращенно называют кроху в парке - пришлось выхаживать из-за того, что мать малышки впервые родила детеныша и не знала, как обращаться с дочкой.

"Она немножко ее носила на себе, но потом бросила. Нам пришлось срочно принимать решение о том, чтобы брать на себя ответственность и обязанность по выкармливанию этого малыша", – говорит женщина.

Маленькая обезьянка не может оторваться от спасшей ее женщины
Youtube / Storyful Rights Management
Крохотная обезьянка не может оторваться от спасшей ее женщины - видео

Любопытная кроха совсем как человеческое дитя: сосет соску, ест из бутылочки по часам и проказничает. В морозную погоду Чипа прячется в капюшон своей "второй мамы", потому что не признает любую одежду.

Чипе шесть месяцев, до года она будет питаться молочной смесью, но в рацион уже понемногу включают овощи и фрукты.

Сотрудники парка стараются постепенно адаптировать Чипу к жизни с сородичами. Для этого был поставлен манеж рядом с вольером взрослых капуцинов, где малышка проводит некоторое время, привыкает и обживается. Оба родителя малютки также являются обитателями парка "ДоДо". К ним она приходит пока дважды в неделю.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обезьянки-официанты в японском кафе


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
Моя вторая мама: зоотехник выхаживает обезьянку Чипу
Моя вторая мама: зоотехник выхаживает обезьянку Чипу
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться