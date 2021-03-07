Моя вторая мама: зоотехник выхаживает обезьянку Чипу

Любопытная кроха совсем как человеческое дитя: сосет соску, ест из бутылочки по часам и проказничает.

Оставленного родителями детеныша капуцина Чиполлино воспитывает заместитель директора по зооветчасти парка живой природы "ДоДо" в Новороссийске Наталья Белугина.

Как рассказала в четверг Наталья, рожденную в неволе Чипу - так сокращенно называют кроху в парке - пришлось выхаживать из-за того, что мать малышки впервые родила детеныша и не знала, как обращаться с дочкой.

"Она немножко ее носила на себе, но потом бросила. Нам пришлось срочно принимать решение о том, чтобы брать на себя ответственность и обязанность по выкармливанию этого малыша", – говорит женщина.

Любопытная кроха совсем как человеческое дитя: сосет соску, ест из бутылочки по часам и проказничает. В морозную погоду Чипа прячется в капюшон своей "второй мамы", потому что не признает любую одежду.

Чипе шесть месяцев, до года она будет питаться молочной смесью, но в рацион уже понемногу включают овощи и фрукты.

Сотрудники парка стараются постепенно адаптировать Чипу к жизни с сородичами. Для этого был поставлен манеж рядом с вольером взрослых капуцинов, где малышка проводит некоторое время, привыкает и обживается. Оба родителя малютки также являются обитателями парка "ДоДо". К ним она приходит пока дважды в неделю.

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