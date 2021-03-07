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Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210307/33906227/cvetochnyj-bum-v-kishineve-muzhchiny-gotovyatsya-k-8-marta.html

У торговцев цветами — горячее время. Мужчины Молдовы готовятся поздравлять женщин 8 Марта, в Международный женский день. Многие запасаются букетами заранее, чтобы подарить их мамам, сестрам и любимым рано утром.

До глубокого вечера и в ночь на 8 марта на оптовом цветочном рынке Кишинева нет отбоя от покупателей.

Молодая пара.
© CC0 / Pixabay / StockSnap
В бюро статистики перед 8 марта сообщили, сколько в Молдове женщин

За букетами сюда приезжают тысячи кишиневцев. Сражение за женские сердца началось за несколько дней до праздника, но сегодняшний вечер — самый напряженный.

Чтобы поздравить подруг, мам, бабушек, коллег или учителей мужчины спешили купить самые свежие тюльпаны и розы.

Завтра цветы окажутся в благодарных женских руках, украсят дома и квартиры, праздничные столы, станут красочной основой прекрасного настроения.

А пока оживленная торговля продолжается — до последнего клиента!

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Теги:
8 марта


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