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Михаэла Шолкан: девушка, которая мечтала о "черном берете"

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Тема:
Утро с нами! (546)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210308/29307847/devushki-kotorye-vdokhnovlyayut-mikhaela-sholkan-boets-spetsnaza-fulger.html

Представительница прекрасного пола на равных служит плечом к плечу с мужчинами и говорит, что это только придает ей уверенности в собственных силах.

О том, чтобы быть бойцом бригады полиции специального назначения "Fulger", Михаэла мечтала давно, и три с лишним года назад все сбылось.

У девушки оказалось достаточно характера и смелости, чтобы принять участие в сдаче экзаменов на "черный берет" - знак особого отличия и символ профессионализма полицейского. Михаэла тренируется бок о бок с мужчинами и говорит, что ей никогда не делали "скидок" только потому, что она – женщина.

Парашютисты
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Экипировка парашютистов Fulger: как она выглядит и сколько весит - видео

"Чтобы успешно служить, вам нужна очень хорошая физическая подготовка. Я занималась борьбой много лет, так что для меня это не сложно", – говорит Михаэла.

Вместе с тем, за рамками службы, девушка остается тонкой и эмоциональной натурой. Восьмое марта для нее ассоциируется с любовью, тюльпанами, счастьем и мамой. Даже если на первый взгляд она кажется "железной леди", за этим щитом скрыто чуткое сердце.

"Я могу улыбнуться сто раз и сразу после этого удариться в слезы. Я эмоциональна, мне легко причинить боль, я могу заплакать от одного слова. Но, конечно, я не показываю этого, стараюсь не показывать", – признается наша героиня. 

Молодая женщина утверждает, что работа среди мужчин не смущает ее, напротив, заставляет чувствовать себя увереннее. Травмы при ее работе и тренировках - неизбежная часть жизни, однако она старается стойко переносить испытания.

"На работе я стараюсь быть хладнокровной, не показывать свои чувства. Без всяких "он сказал мне", "я услышала", "меня обидели". Я могу расстроиться, но никогда не скажу этого прямо", – делится она своими эмоциями.

Михаэла считает, что не смогла бы служить в "Fulger", если бы в ее жизни не было дисциплины.

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Тема:
Утро с нами! (546)

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Теги:
Fulger, 8 марта


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