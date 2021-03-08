Михаэла Шолкан: девушка, которая мечтала о "черном берете"

Представительница прекрасного пола на равных служит плечом к плечу с мужчинами и говорит, что это только придает ей уверенности в собственных силах.

О том, чтобы быть бойцом бригады полиции специального назначения "Fulger", Михаэла мечтала давно, и три с лишним года назад все сбылось.

У девушки оказалось достаточно характера и смелости, чтобы принять участие в сдаче экзаменов на "черный берет" - знак особого отличия и символ профессионализма полицейского. Михаэла тренируется бок о бок с мужчинами и говорит, что ей никогда не делали "скидок" только потому, что она – женщина.

"Чтобы успешно служить, вам нужна очень хорошая физическая подготовка. Я занималась борьбой много лет, так что для меня это не сложно", – говорит Михаэла.

Вместе с тем, за рамками службы, девушка остается тонкой и эмоциональной натурой. Восьмое марта для нее ассоциируется с любовью, тюльпанами, счастьем и мамой. Даже если на первый взгляд она кажется "железной леди", за этим щитом скрыто чуткое сердце.

"Я могу улыбнуться сто раз и сразу после этого удариться в слезы. Я эмоциональна, мне легко причинить боль, я могу заплакать от одного слова. Но, конечно, я не показываю этого, стараюсь не показывать", – признается наша героиня.

Молодая женщина утверждает, что работа среди мужчин не смущает ее, напротив, заставляет чувствовать себя увереннее. Травмы при ее работе и тренировках - неизбежная часть жизни, однако она старается стойко переносить испытания.

"На работе я стараюсь быть хладнокровной, не показывать свои чувства. Без всяких "он сказал мне", "я услышала", "меня обидели". Я могу расстроиться, но никогда не скажу этого прямо", – делится она своими эмоциями.

Михаэла считает, что не смогла бы служить в "Fulger", если бы в ее жизни не было дисциплины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova