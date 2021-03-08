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Видео: Поздравление с 8 Марта с высоты 1000 метров

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Бойцы Воздушно-десантных войск РФ оригинально поздравили прекрасных дам: в свободном падении, а затем спускаясь на землю под куполами своих парашютов.

Военнослужащие одного из подразделений ВДВ армии России произвели в Международный женский день "праздничную выброску". Покинув военно-транспортный борт, десантники, еще на раскрыв парашюты, в свободном падении достали транспаранты с надписью "С 8 Марта!". После того как парашюты были раскрыты, один из бойцов на высоте 1000 метров записал специальный "лайв".

"Дорогие наши женщины, девушки. В этот светлый день с высоты тысячи метров мы хотим от лица всех военнослужащих Воздушно-десантных войск поздравить вас с Международным женским днем", - произнес в воздухе на камеру боец "крылатой пехоты".

И хотя это оригинальное поздравление было адресовано всем женщинам, первыми из рук приземлившихся десантников розы и тюльпаны получили их сослуживицы - девушки - военнослужащие ВДВ, встречавшие своих однополчан на земле.

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