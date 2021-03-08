Видео: Болельщики в экстазе – фанаты "Атлетико" перед дерби в Мадриде

Мадридским дерби называется футбольное противостояние между клубами "Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид", оно ведет историю с 1906 года и на данное время насчитывает более 280 матчей.

Десятки фанатов "Атлетико Мадрид" собрались возле стадиона "Ванда Метрополитано" перед вторым мадридским дерби, которое проходило в воскресенье.

Ожидая прибытия автобуса с игроками любимой команды, болельщики кричали в экстазе, прыгали и всячески демонстрировали свою радость.

Возбужденные фанаты размахивали флагами, пускали красные файеры. Чтобы освободить дорогу автобусу, испанской полиции даже пришлось вмешаться.

Помогло все это или нет, но только позже встреча "Реала" и "Атлетико" завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте Луис Суарес вывел вперед хозяев, но за 2 минуты до конца основного времени Карим Бензема забил ответный мяч.

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