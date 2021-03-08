Видео: Болельщики в экстазе – фанаты "Атлетико" перед дерби в Мадриде

Десятки фанатов "Атлетико Мадрид" собрались возле стадиона "Ванда Метрополитано" перед вторым мадридским дерби, которое проходило в воскресенье.
Ожидая прибытия автобуса с игроками любимой команды, болельщики кричали в экстазе, прыгали и всячески демонстрировали свою радость.
Возбужденные фанаты размахивали флагами, пускали красные файеры. Чтобы освободить дорогу автобусу, испанской полиции даже пришлось вмешаться.
Помогло все это или нет, но только позже встреча "Реала" и "Атлетико" завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте Луис Суарес вывел вперед хозяев, но за 2 минуты до конца основного времени Карим Бензема забил ответный мяч.
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