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Видео: световые столбы – уникальное природное явление попало под прицел камеры

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© Video : Youtube / RT на русском
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/09/33920723.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210309/33920753/video-svetovye-stolby-unikalnoe-prirodnoe-yavlenie-popalo-pod-pritsel-kamery.html

В ночном небе Кировской области России можно было наблюдать редкое природное явление – световые столбы.

В Сети появились кадры, на которых запечатлено необычное природное явление — световые столбы.

© REUTERS / Lindsay DeDario
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Фотографии сделаны в городе Белая Холуница под Кировом.

Сообщается, что явление можно было наблюдать и в других районах области.

Редкое, но яркое зрелище, по словам автора кадров, можно было наблюдать в небе всего 20 минут.

Однако и этого времени фотографу хватило, для того чтобы запечатлеть красоту зимней природы России, которую можете оценить и вы, посмотрев наше видео.

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