Видео: световые столбы – уникальное природное явление попало под прицел камеры

В Сети появились кадры, на которых запечатлено необычное природное явление — световые столбы.
Фотографии сделаны в городе Белая Холуница под Кировом.
Сообщается, что явление можно было наблюдать и в других районах области.
Редкое, но яркое зрелище, по словам автора кадров, можно было наблюдать в небе всего 20 минут.
Однако и этого времени фотографу хватило, для того чтобы запечатлеть красоту зимней природы России, которую можете оценить и вы, посмотрев наше видео.
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