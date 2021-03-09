Видео: световые столбы – уникальное природное явление попало под прицел камеры

В ночном небе Кировской области России можно было наблюдать редкое природное явление – световые столбы.

В Сети появились кадры, на которых запечатлено необычное природное явление — световые столбы.

Фотографии сделаны в городе Белая Холуница под Кировом.

Сообщается, что явление можно было наблюдать и в других районах области.

Редкое, но яркое зрелище, по словам автора кадров, можно было наблюдать в небе всего 20 минут.

Однако и этого времени фотографу хватило, для того чтобы запечатлеть красоту зимней природы России, которую можете оценить и вы, посмотрев наше видео.

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