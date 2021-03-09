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Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере

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Sputnik Молдова
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В понедельник, в Международный женский день, на льду великого сибирского озера прошел товарищеский хоккейный матч.

Лес
© Sputnik
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Товарищеский матч между профессиональными спортсменами и любителями из Иркутской области состоялся на Байкале. Местную команду любителей возглавил иркутский губернатор, а в команде звезд сыграли Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.

И хоть матч закончился со счетом 8:6 в пользу сборной хоккейных звезд, в конечном итоге победила экология. Соревнование было проведено в рамках Года Байкала с целью привлечь как можно больше внимания к экологическим проблемам озера.

Легендарный Вячеслав Фетисов, возглавлявший победившую команду, подчеркнул важность сохранения экологии Байкала.

"Я являюсь послом Организации Объединенных Наций по экологии. И мы стоим все вместе, живущие на планете Земля, перед выбором - или мы будем дальше гробить природу, или мы все сделаем для того, чтобы дать шанс детям и внукам жить", – отметил Фетисов.

По его словам, как глава Всероссийской организации охраны природы, он планирует проводить такие матчи ежегодно.

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