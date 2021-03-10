Видео: Италия станет первой страной ЕС, где начнут производить "Спутник V"

Итальянско-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Srl, расположенная в Капонаго в Ломбардии, заключила соглашение о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Информация об этом появилась в прессе 9 марта, ее распространила итальянско-российская торговая палата.

Таким образом, Италия первой из стран ЕС станет производить российскую вакцину. Отметим, что препарат еще не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам. Ведомство, однако, на прошлой неделе начало обзор вакцины.

Планируемые 10 миллионов доз намечено выпустить в июле.

Ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".

Торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур для обсуждения возможности производства вакцины "Спутник V" в Италии.

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