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Видео: пожар в дата-центре уничтожил 25 серверов европейских сайтов

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Пожар в облачном хостинге компании OVHcloud в Страсбурге привел к сбоям работы интернет-сайтов по всей Европе.

Сервер, интернет, тематическое фото
© Sputnik / Александр Кряжев
Сбои в работе тысяч сайтов в нескольких странах - в чем причина
Утром в среду появилась информация о сбоях в работе различных сайтов, хранивших свои данные в страсбургском хостинге OVHcloud. Сообщается о нескольких тысячах таких случаев, причем затронул сбой не только Францию – география "рухнувших" сайтов весьма обширна.

Возгорание в здании хостера началось в ночь на 10 марта, к прибытию пожарных огнем было охвачено все пятиэтажное строение. Пожар уничтожил все находящиеся в здании серверы, остановив работу сайтов в Германии, Италии, Испании, Польши и Турции.

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