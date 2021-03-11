Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным

В результате проверки здания Кишиневского суда сектора Буюканы специалистами спецподразделения Bombteh никаких подозрительных или взрывоопасных объектов обнаружено не было.

"По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о теракте", – сообщили в управлении полиции Кишинева.

Следователи инспектората полиции Буюкан предпринимают меры по выявлению и задержанию подозреваемого.

Согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в четверг в 10.25 полиция получила сообщение через службу 112 о том, что в здании суда сектора Буюканы заложен взрывоопасный объект.

Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия. Правоохранители оцепили территорию здания и эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

После проведенной проверки ведомство вернулось к нормальному режиму работы.

Сотрудники полиции предпринимают все меры по выявлению лица, совершившего звонок и выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova