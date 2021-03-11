Видео: Гаспарян предсказал реакцию Санду

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Армен Гаспарян анализирует противоречивые заявления молдавских политиков и пытается понять, какие из них наиболее близки реалиям Молдовы.
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Sputnik / Alexandrina Chirtoacă
Российский публицист и политолог Армен Гаспарян, объявленный в Молдове персоной нон-грата, рассуждает о противоречивых действиях и заявлениях молдавских политиков.
Он прямо говорит, что искренне недоумевает, для чего это делается, ведь подобные заявления дают дополнительные козыри Майе Санду.
Какой будет реакция президента и избирателей, смотрите в нашем видео.
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