Видео: Гаспарян предсказал реакцию Санду

Армен Гаспарян анализирует противоречивые заявления молдавских политиков и пытается понять, какие из них наиболее близки реалиям Молдовы.

Российский публицист и политолог Армен Гаспарян, объявленный в Молдове персоной нон-грата, рассуждает о противоречивых действиях и заявлениях молдавских политиков.

Он прямо говорит, что искренне недоумевает, для чего это делается, ведь подобные заявления дают дополнительные козыри Майе Санду.

Какой будет реакция президента и избирателей, смотрите в нашем видео.

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