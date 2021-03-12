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Видео: к бою готовы – экипажи Ту-160 провели учения на авиабазе Энгельс

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© Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210312/33959396/video-k-boyu-gotovy-ekipazhi-tu-160-proveli-ucheniya-na-aviabaze-engelse.html

Летчики дальней авиации отработали на учениях взлет, посадку, дозаправку в воздухе в дневных и ночных условиях.

Очередные учения летчики дальней авиации провели на авиабазе Энгельс Саратовской области.

Истребитель МиГ-31БМ во время взлета
© Sputnik / Виталий Аньков
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В маневрах принимал участие весь командный состав дивизии, а непосредственно для полетов на стратегических ракетоносцах Ту-160 были задействованы 10 экипажей дальней авиации.

Летчики в дневное и ночное время отработали взлет, посадку, дозаправку в воздухе, а также полеты строем на малых высотах.

Так называемые командирские полеты проводятся несколько раз в год, чтобы проверить организационные моменты и повысить качество выполнения задач.

Мастерская работа летчиков дальней авиации – в нашем видео.

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