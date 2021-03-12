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Видео: США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде

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© Sputnik / RUPTLY / NATO TV
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210312/33963796/Video-usa-ispugalis-vmf-russia-v-atlantike-teper-v-nato-dumayut-o-blokade.html

США и их союзники по НАТО в испуге: их тревожит активность российского флота в Атлантическом океане. ВМФ России якобы угрожает безопасности в регионе, полагают западные военные чиновники.

В Пентагоне особенно беспокоятся о российских подлодках, которые "все чаще появляются у берегов США", и о новой гиперзвуковой ракете "Циркон", которая уже в следующем году поступит на вооружение ВМФ России.

Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон.
Пресс-служба Минобороны РФ
Когда начнутся серийные поставки ракет "Циркон" - ответ Минобороны РФ

Американские военные боятся, что подводные лодки с помощью этой новейшей ракеты смогут поражать наземные объекты на большой части территории США. А вот "Циркон" будет для них неуязвим.

Видео — Испытание гиперзвукового "Циркона": из Белого моря по наземной цели>>>

Так что Соединенные Штаты и НАТО пытаются найти способ не дать возможности российским военным судам приближаться к берегам США и их союзников. Блокада рассматривается в качестве одной из "светлых" идей. Хотя этот вариант равнозначен объявлению войны.

Подробности - в нашем видео.

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