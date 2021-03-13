Видео: То ли мусор, а то ли метеор – что пролетело над Якутией

Многие жители Якутии недоумевали, увидев, как по небу несется яркий горящий объект. Что не помешало им заснять на камеры то ли падение метеорита, то ли... космического мусора.
Специалисты, просмотревшие и проанализировавшие заснятый объект, пришли к выводу, что ярким метеором вполне мог оказаться отработавший разгонный блок "Фрегат".
"Сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств", — заявил представитель пресс-службы Роскосмоса.
В сентябре 2009 года этот разгонный блок использовали в качестве верхней ступени ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУсат" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.
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