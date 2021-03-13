Видео: небывалое наводнение на Гавайях – всему виной затяжные ливни

Власти гавайского округа Мауи объявили экстренную эвакуацию населения из-за "неминуемой угрозы прорыва" дамбы. Были открыты специальные убежища для размещения эвакуированных.
После нескольких дней проливных дождей вода в дамбе все-таки начала переливаться через край, из-за чего были подтоплены населенные пункты, расположенные ниже по течению.
Местные жители утверждают, что наводнения такого масштаба не было на островах около 40 лет.
По всему штату были повреждены полдюжины домов и как минимум два моста. Также известно, что примерно 1300 домов остались без электричества. Но ущерб еще предстоит оценить.
Беспилотник зафиксировал последствия небывалого наводнения. Смотрите видео и оцените масштаб стихии.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>