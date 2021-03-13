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Видео: небывалое наводнение на Гавайях – всему виной затяжные ливни

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210313/33970422/havayi-postradali-ot-zatyazhnykh-livney.html

Настоящее стихийное бедствие обрушилось на Гавайи. После проливных дождей, начавшихся еще в понедельник, вода в дамбе Каупакалуа начала переливаться через край.

Власти гавайского округа Мауи объявили экстренную эвакуацию населения из-за "неминуемой угрозы прорыва" дамбы. Были открыты специальные убежища для размещения эвакуированных.

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После нескольких дней проливных дождей вода в дамбе все-таки начала переливаться через край, из-за чего были подтоплены населенные пункты, расположенные ниже по течению.

Местные жители утверждают, что наводнения такого масштаба не было на островах около 40 лет. 

По всему штату были повреждены полдюжины домов и как минимум два моста. Также известно, что примерно 1300 домов остались без электричества. Но ущерб еще предстоит оценить.

Беспилотник зафиксировал последствия небывалого наводнения. Смотрите видео и оцените масштаб стихии.

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