Видео: художник с неограниченными возможностями

Жизнь и работы талантливого художника с ограниченными возможностями доказывают всем, что талант и любовь к творчеству всегда помогут добиться успеха.

Жизнь Федора Романова из села Дослидное Черниговской области легкой не назовешь. Казалось, врожденная патология – артрогрипоз – лишит его возможности реализовать себя. Однако 31-летний художник с ограниченными возможностями своим примером доказывает всем, что талант и любовь к творчеству всегда помогут человеку добиться успеха.

Федор пишет картины с 15 лет. Начинал, как практически все художники, с рисунков. Теперь же он пишет полотна маслом, при этом удерживая кисть зубами.

Недавно Федор даже установил рекорд. В эфире телевизионного ток-шоу он сумел написать картину маслом за самое короткое время – 34 минуты! При этом он даже не стремился к рекорду.

Романов рассказал, что написал сотни картин, но назвать общее количество затрудняется – многие работы он подарил, другие отправились на выставки. Любимые жанры художника – пейзажи и натюрморты.

Смотрите как живет и создает свои картины талантливый человек с неограниченными возможностями в видео Sputnik.

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