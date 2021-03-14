Видео: собака-блогер – незаменимый помощник в семье

Четырехлетний ротвейлер по кличке Дюша помогает своему хозяину в домашних делах и набирает миллионы лайков в соцсетях.

Юрий Одиноков – счастливый хозяин очень необычной собаки. Ротвейлер Дюша точно знает, где что в доме лежит и охотно приносит по просьбе хозяина лопату, чтобы расчистить во дворе снег, а может даже сама достать из холодильника бутылку колы.

Дюша очень заботлива и всегда рада сделать что-то для своих хозяев: помочь Юрию переодеться после прогулки или преподнести хозяйке Ларе подарок.

При этом, по словам Юрия, дрессировкой в "традиционной манере" он с Дюшей никогда не занимался. Просто собака, как ребенок, очень любит "помогать".

Тогда Юрий решил снимать своего питомца на видео и выкладывать их в соцсетях. К тому же это отличный повод показать своим внукам, что и "такой старенький дядечка" может набирать лайки и подписчиков.

Ну а Дюша тем временем стремительно завоевывает сердца пользователей и приковывает к себе все больше внимания.

О том, как пес научился всему, что умеет, смотрите на видео Sputnik.

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