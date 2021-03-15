Видео: пенсионерка из Челябинска оказалась моделью журнала Vogue

В нашей жизни все бывает, а красота – понятие относительное. Именно это доказала 83-летняя Лидия Тучкова из Челябинска, попавшая в популярный модный журнал. Смотрите видео.

Женщина совсем не планировала становиться моделью, но ее портрет появился на сайте издания. Когда она узнала об этом, то очень удивилась.

"Никогда не была модницей. Даже не умею модничать. Я простой человек", – улыбаясь, рассказывает Лидия Константиновна.

Смотрите на видео историю о том, как фотография Лидии Тучковой попала в электронную версию известного журнала, а также, как создавался тот самый снимок.

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