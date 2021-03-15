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Видео: пенсионерка из Челябинска оказалась моделью журнала Vogue

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210315/33986678/video-pensionerka-iz-chelyabinska-okazalas-modelyu-zhurnala-vogue.html

В нашей жизни все бывает, а красота – понятие относительное. Именно это доказала 83-летняя Лидия Тучкова из Челябинска, попавшая в популярный модный журнал. Смотрите видео.

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Женщина совсем не планировала становиться моделью, но ее портрет появился на сайте издания. Когда она узнала об этом, то очень удивилась.

"Никогда не была модницей. Даже не умею модничать. Я простой человек", – улыбаясь, рассказывает Лидия Константиновна.

Смотрите на видео историю о том, как фотография Лидии Тучковой попала в электронную версию известного журнала, а также, как создавался тот самый снимок.

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